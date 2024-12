Hace unos días atrás que en El Cantando comenzó una gala llamada “Family Day” y las polémicas entre los familiares y los participantes comenzaron a aparecer.

En esta oportunidad, Brian Lanzelotta criticó a Juli Poggio luego de que ella participara de una ronda musical junto a su hermana Lolo Poggio. El participante la había tildado de “piojosa” y “maleducada” por no haberla saludado y ella respondió con firmeza a las acusaciones.

“Cuando se meten con mi familia creo que es el límite. Él dijo que cuando Juli vino a cantar conmigo, ella se quedó sentada un ratito y después se levantó porque se tenia que ir a trabajar. Se ve que salió rápido y no lo vio y no lo saludó”, comenzó diciendo Lolo Poggio defendiendo a su hermana.

A su vez, la exparticipante de Gran Hermano no se quedó callada y le envió un audio a su hermana para que pueda compartirlo al aire y dar sus explicaciones de lo que realmente había sucedido.

“Bueno mando este audio que me parece innecesario pero dada la situación siento que es necesario aclarar que soy una persona super educada, lo han dicho el otro día cuando fui al piso”, comenzó diciendo Juli Poggio en una nota de voz.

A su vez, la exparticipante de Gran Hermano confesó: “Siempre saludo a todo el mundo, saludo a todos los técnicos, a todos los que trabajan ahí y si no saludé a alguien es porque no lo vi y además que soy un poco distraída y también veo medio mal, no veo las caras, los carteles, no reconozco a la gente”.

Para concluir y dar por finalizado el conflicto entre el concursante del Cantando 2024 y ella contestó: “Me parece feo que se juzgue así, solo por un prejuicio y que se hable así de mí sin saber exactamente que fue lo que pasó y les mando un beso a todo ahí”.