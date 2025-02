Tras una semana con ingresos nuevos que sacudieron la casa, Gran Hermano 2025 tuvo este domingo una nueva gala de eliminación.

No fue una semana más en el reality, ya que fueron los primeros días de los nuevos ocho ingresos, sumado a la vuelta de Delfina en lugar de Claudio, que tuvo que abandonar por un problema de salud.

En este marco, hubo fulminados, sancionados y un placón que se resolvió este domingo.

Luego de que se fueran conociendo, uno por uno, los salvados de la noche, el versus quedó, como se esperaba, entre Luz y Brian, enfrentándose así los dos grupos que tiene la casa.

Brian es el nuevo eliminado de la casa más famosa y entre lágrimas se despidió de sus compañeros 😢



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/bWgnlRZzVT — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 17, 2025

Y si bien Lourdes fue la líder esta semana, fue Brian quien resultó eliminado por el voto negativo del público.

“Chicos, rómpanla”, le dijo a sus compañeros cuando se despidió del certamen. Y agregó: “A los que ya conozco, saben que los quiero y esto para mí siempre fue un juego. A los que no llegué a conocer, decirles que nos vamos a conocer afuera”.

Sin lugar a dudas, el momento más emotivo fue cuando se fundió en un abrazo con Lourdes, quien en el último tiempo se había convertido en su mayor aliada. “Te voy a extrañar”, le dijo ella entre lágrimas.

Tras este momento, Santiago del Moro dio a conocer que Brian recibió el 52.4% de votos del público en una placa negativa y Luz el 47.6%.

Los memes por la salida de Brian de la casa de “Gran Hermano”

La salida de Brian fue muy comentada en las redes sociales, donde muchos celebraron su partida y otros se mostraron decepcionados. “Ya no voy a ver más Gran Hermano, es obvio que otra vez van a volver a ganar los lindos que no hacen nada”, “Debería haberse ido Luz, sin Brian volvemos a la edición de los valores y la gran amistad”, y “Fue el único que entró al reality y no a un hotel cinco estrellas”, fueron algunos de los mensajes que coparon X.

Además, como suele ocurrir en cada gala de domingo, no tardaron en estallar los memes. Te compartimos los más ingeniosos: