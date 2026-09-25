La tensión entre Pierre Gasly y Franco Colapinto después del último Gran Premio sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Tras conocerse que el piloto francés había recibido insultos y amenazas, incluso dirigidas a integrantes de su familia, Flavio Briatore salió públicamente a pedirles a los seguidores argentinos que bajaran el tono.

El asesor ejecutivo de Alpine fue particularmente directo. “Se lo digo especialmente a los argentinos”, expresó antes de pedir que quienes quieran apoyar a Colapinto lo hagan “de manera respetuosa y leal”. Además, advirtió que si el hostigamiento continuaba podría llegar un momento en el que el argentino dejara de tener contacto con los fanáticos.

⚠️ Flavio Briatore AVISA sobre el acoso en redes sociales:



💥 "Si esto sigue así, Franco DEJARÁ DE HABLAR CON LA TV ARGENTINA"



🇦🇷 "Se lo digo especialmente a los argentinos porque no hay problema con los italianos o quién sea"



❌ "Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera… — Speed Sector (@SpeedSectorF1) September 23, 2026

Las declaraciones estuvieron relacionadas con el episodio ocurrido entre los dos pilotos de Alpine en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Gasly circulaba con neumáticos usados y todavía debía detenerse en boxes, mientras Colapinto venía detrás y solicitaba poder superarlo. El equipo no ordenó el intercambio de posiciones y el francés finalmente ingresó a boxes.

La particular respuesta de los argentinos

Después de la advertencia de Briatore, las publicaciones de Gasly comenzaron a llenarse de mensajes argentinos, aunque esta vez con un tono completamente diferente: los insultos fueron reemplazados por elogios exagerados e irónicos.

“¿Soy yo o Gasly tiene cosas de Senna?”, “Tu sonrisa es la alegría de mis días” y hasta referencias humorísticas al piloto francés aparecieron entre los comentarios. Otros usuarios optaron por destacar su aspecto o bromear con sus cualidades al volante.

La inesperada reacción convirtió las redes del francés en escenario de una nueva tendencia entre los seguidores de Colapinto, esta vez después del fuerte llamado de atención de Briatore en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán.