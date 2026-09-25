Briatore pidió respeto para Gasly y los argentinos respondieron con una catarata de elogios irónicos
El asesor de Alpine pidió respeto para Pierre Gasly tras los ataques que recibió en redes y apuntó especialmente a los fanáticos argentinos. La respuesta fue inesperada: llenaron las publicaciones del francés de elogios exagerados y comentarios irónicos.
La tensión entre Pierre Gasly y Franco Colapinto después del último Gran Premio sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Tras conocerse que el piloto francés había recibido insultos y amenazas, incluso dirigidas a integrantes de su familia, Flavio Briatore salió públicamente a pedirles a los seguidores argentinos que bajaran el tono.
El asesor ejecutivo de Alpine fue particularmente directo. “Se lo digo especialmente a los argentinos”, expresó antes de pedir que quienes quieran apoyar a Colapinto lo hagan “de manera respetuosa y leal”. Además, advirtió que si el hostigamiento continuaba podría llegar un momento en el que el argentino dejara de tener contacto con los fanáticos.
Las declaraciones estuvieron relacionadas con el episodio ocurrido entre los dos pilotos de Alpine en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Gasly circulaba con neumáticos usados y todavía debía detenerse en boxes, mientras Colapinto venía detrás y solicitaba poder superarlo. El equipo no ordenó el intercambio de posiciones y el francés finalmente ingresó a boxes.
La particular respuesta de los argentinos
Después de la advertencia de Briatore, las publicaciones de Gasly comenzaron a llenarse de mensajes argentinos, aunque esta vez con un tono completamente diferente: los insultos fueron reemplazados por elogios exagerados e irónicos.
“¿Soy yo o Gasly tiene cosas de Senna?”, “Tu sonrisa es la alegría de mis días” y hasta referencias humorísticas al piloto francés aparecieron entre los comentarios. Otros usuarios optaron por destacar su aspecto o bromear con sus cualidades al volante.
La inesperada reacción convirtió las redes del francés en escenario de una nueva tendencia entre los seguidores de Colapinto, esta vez después del fuerte llamado de atención de Briatore en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán.