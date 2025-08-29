Franco Colapinto finalizó 9° en la segunda tanda de pruebas del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 en su regreso a la actividad tras el párate de media temporada.

El piloto argentino de Alpine redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad en el circuito de Zandvoort, que corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto finalizó con un tiempo de 1:10.957 con goma blanda, a un segundo del líder y marcando su mejor colocación en una práctica desde que corre con Alpine en la F1. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 19°.

Friday’s running done and dusted 🧹 pic.twitter.com/bA0ZYkULzG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 29, 2025

El joven piloto de la escudería francesa Alpine terminó 18° en la práctica libre 1, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1, mientras que en la segunda tanda de entrenamientos sorprendió a todos y finalizó 9°.

Así quedó la grilla con los 10 primeros. Crédito: F1

La sesión, que resultó accidentada y se vio interrumpida por incidentes como el del canadiense Lance Stroll de Aston Martin o tailandés Alex Albon de Williams, quedó en manos del británico Lando Norris de McLaren.

Puede interesarte

Cómo sigue la agenda del fin de semana

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto