La estabilidad de Britney Spears vuelve a ser noticia en el mundo del espectáculo, pero esta vez no por su música o sus publicaciones en redes sociales, sino por un serio incidente legal. La cantante de 44 años fue arrestada la noche de este miércoles en California por conducir bajo los efectos del alcohol, sumando un nuevo y sombrío capítulo a su ya complejo historial con las autoridades.

El operativo en Ventura

De acuerdo con los reportes de la Patrulla de Caminos de California (CHP), la detención se produjo alrededor de las 21:30 horas en el condado de Ventura. Los agentes interceptaron el vehículo de la artista tras observar maniobras irregulares que hacían presumir una falta de control al volante.

Tras el arresto inicial, Spears fue trasladada a un centro médico local para realizarle los exámenes de alcoholemia de rigor y descartar cualquier cuadro de emergencia sanitaria. Posteriormente, fue derivada a una dependencia policial donde se completó su fichaje.

La estabilidad de Britney Spears vuelve a ser noticia en el mundo del espectáculo. REUTERS/Danny Moloshok

Los números de la polémica

Fuentes cercanas a la artista dejaron trascender que el test de alcohol en sangre habría arrojado un resultado de 0,6 gr/l. Si bien esta cifra se encuentra técnicamente por debajo del límite legal permitido en el estado de California (que es de 0,8 gr/l), la detención procedió debido a la conducción errática detectada por los oficiales, lo que permite a la justicia avanzar bajo el cargo de "conducción bajo la influencia" (DUI).

El registro oficial indica que la cantante ingresó a la comisaría a las 3:02 de la madrugada de este jueves y recuperó su libertad a las 6:07, bajo la modalidad de "citación y liberación".

Fuentes cercanas a la artista dejaron trascender que el test de alcohol en sangre habría arrojado un resultado de 0,6 gr/l. REUTERS/Eduardo Munoz

Reacciones y futuro legal

El entorno de la estrella no tardó en manifestarse. Su agente, Cade Hudson, emitió un breve comunicado calificando el suceso como "desafortunado e inexcusable", subrayando que la cantante cumplirá con todas las disposiciones legales. No obstante, la propia Britney reaccionó de manera drástica cerrando su cuenta de Instagram poco después de salir de la comisaría.

El próximo 4 de mayo será una fecha clave para la intérprete de "Toxic", ya que deberá presentarse ante la Corte de Ventura para responder por este incidente, que ocurre en un momento en que intentaba reencauzar su vida tras el fin de la tutela de su padre.