Emma Heming, esposa del célebre actor Bruce Willis, sigue adelante con su vigorosa campaña de concienciación sobre la demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad que afecta al actor desde febrero de 2023. Utilizando sus redes sociales, Heming informa sobre esfuerzos de sensibilización y recaudación de fondos para combatir esta condición.

Una de las iniciativas más notables es la del basquetbolista Spencer Cline y su futuro cuñado Paul, quienes están recorriendo Estados Unidos en bicicleta. Este proyecto busca recaudar fondos y aumentar la conciencia sobre la FTD. "¡Esto es una locura! Pero ese es el efecto que la FTD tiene en nosotros. Nos apasiona y nos motiva a trabajar por el cambio y a hacernos visibles. ¡Los vemos, Spencer y Paul! ¡También veo que están recibiendo cobertura de los medios!" expresó Heming en apoyo a la iniciativa.

Heming Willis ha decidido patrocinar este viaje donando un dólar por cada milla (1,61 km) recorrida, imaginando que su esposo Bruce les desearía suerte diciendo: "Espero que se acuerden de hidratarse". Además, mostró su orgullo por el esfuerzo de Cline y Paul.

Estas declaraciones han llevado a algunos a especular que Bruce Willis ya no puede hablar, ya que, pese a estar junto a su esposa, parece que no pudo enviar un mensaje directo a los ciclistas. Heming no ha respondido a estas especulaciones.

En la Conferencia Educativa AFTD 2024, realizada el 3 de mayo, Emma Heming habló sobre el impacto positivo de hacer público el diagnóstico de Bruce. "Pude respirar. Podía exhalar y sentir cómo me quitaba un peso de encima", comentó, destacando que esta revelación les permitió buscar el apoyo necesario.

La demencia frontotemporal es un trastorno neurológico que afecta principalmente las áreas frontal y temporal del cerebro, causando síntomas como dificultades en la comunicación, cambios en el comportamiento social, problemas en la toma de decisiones y la planificación de actividades diarias. Es la forma más común de demencia en personas menores de 60 años.

Puede interesarte

A principios de marzo, Emma Heming criticó la cobertura mediática sobre enfermedades neurocognitivas, instando a la sociedad a no temer los diagnósticos. "Necesito que la sociedad deje de asustar a la gente para que piense que una vez que reciben un diagnóstico de algún tipo de enfermedad neurocognitiva, eso es todo", dijo en un video.

A través de su plataforma Make Time, Heming se ha centrado en la salud cerebral, especialmente en mujeres, destacando la importancia del apoyo comunitario entre cuidadores. "Bruce siempre creyó en usar su voz para ayudar a otros y concienciar sobre temas importantes, tanto en público como en privado", sostuvo Emma.

Heming afirmó que el actor "siempre ha encontrado la alegría en la vida y ha ayudado a todos los que conoce a hacer lo mismo". Ella considera significativo el apoyo y el cariño que reciben. "Nos ha conmovido tanto el amor que todos han compartido por nuestro querido esposo, padre y amigo durante estos momentos difíciles. Su continua compasión, comprensión y respeto nos permitirán ayudar a Bruce a vivir una vida lo más plena posible", expresó.

Emma Heming compartió en redes sociales un tributo que resalta la fortaleza de su relación, afirmando: "Hay tristeza y dolor... Pero comienzas un nuevo capítulo".

Antes del diagnóstico de FTD, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicación. Desde entonces, la familia ha recibido amplio apoyo de fans y seguidores. Heming señaló que abogar por esta causa le ha dado un sentido de poder y control en su vida: "Ser capaz de usar mi voz para mi familia y estar al servicio de la próxima familia es empoderador y ha hecho que este viaje sea soportable".

La esposa de Willis enfatizó que la comunidad y el apoyo mutuo entre los cuidadores son esenciales para enfrentar estas enfermedades. Con sus acciones, Heming busca cambiar la percepción de la FTD y otras enfermedades neurocognitivas, ofreciendo un mensaje de esperanza y fortaleza.