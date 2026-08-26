Un impactante siniestro vial se produjo durante la noche del martes en Santo Tomé, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron de frente en la esquina de Sarmiento y Hilario Sabroso. El hecho quedó registrado por una cámara privada donde se observa que, tras el choque frontal, los dos ocupantes de la motocicleta salen despedidos por el aire y quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica.

La moto era una Honda Wave de color gris. En ella se desplazaban una mujer, identificada como B., y un hombre, A. Ambos resultaron heridos como consecuencia de la colisión y debieron recibir asistencia médica.

La conductora de la motocicleta fue trasladada al hospital a bordo del móvil 24. Su acompañante, en tanto, fue derivado al Samco local en el móvil 25.

La violencia del impacto quedó expuesta en el registro fílmico. En cuestión de segundos, el choque convirtió una esquina de la ciudad en escenario de una emergencia, con los motociclistas golpeando contra el pavimento luego de ser proyectados por la fuerza de la colisión.

Bomberos trabajaron en el lugar

Ante la magnitud del accidente fue convocada una dotación del cuartel Santo Tomé de Bomberos Zapadores, que arribó al lugar para realizar tareas de rescate vehicular.

Sin embargo, al momento de la llegada de los servidores públicos ya no había personas atrapadas en los vehículos. Los bomberos se abocaron entonces a recabar información y colaborar en las tareas propias de la emergencia.

El automóvil involucrado era un Fiat Siena de color blanco y estaba al mando de una mujer, identificada como M., quien no presentaba lesiones aparentes.

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La intervención de los servidores públicos se extendió hasta las 22, momento en que la dotación emprendió el regreso. Mientras tanto, las circunstancias que derivaron en el choque quedaron bajo investigación, con especial atención puesta en el registro de la cámara privada que captó la secuencia.

Las imágenes serán ahora una pieza relevante para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer cómo se produjo el encuentro frontal entre la motocicleta y el automóvil.