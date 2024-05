Cuando sancionó la falta, el árbitro nunca imaginó la pesadilla que estaba a punto de desatarse.

Según se conoció, el juez sufrió la fractura de su nariz después de ser agredido por un jugador identificado como José Cardozo.

"Este es el segundo año que dirigimos en La Loma y nunca viví un hecho similar", sostuvo el árbitro de 27 años de la Liga Salteña y del SADRA (Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina).

La agresión se produjo durante el partido de la categoría Senior que estaban disputando Ingenieros AA e Ingenieros Químicos B.

"A los 10 minutos le cobré la falta al señor José Cardozo. Le saqué amarilla y automáticamente reclamó a los gritos. Yo estaba a 8 o 10 metros de él y vino con los brazos abiertos. No me insultó pero me pegó un cabezazo en la cara".

"De repente escucho que todo el mundo le decía ‘¿qué hiciste?’… Yo ya estaba en el suelo lleno de sangre".

Acosta tendrá que someterse a una cirugía y ahora las autoridades del torneo evalúan la sanción para el agresor.