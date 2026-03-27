Una mujer, paciente psiquiátrica, atacó violentamente a una empleada en el Hospital Oller de San Francisco Solano, lugar donde conviven personas con adicciones, problemas de salud mental, embarazadas a punto de dar a luz, y bebes recién nacidos.

El hecho impactó a la comunidad de profesionales y pacientes del nosocomio. El violento episodio ocurrió el 24 de marzo cuando una femenina agresiva de 20 años, paciente del área de salud mental, solicitó el ingreso de una pastora al sector donde se encontraba internada. Ante la negativa del personal, ya que se encontraban fuera del horario de visitas, la mujer se desbordó.

Sin mediar palabras, atacó a la trabajadora con una brutal golpiza en el rostro y en el cuero cabelludo. Además le arrebató el teléfono celular y lo arrojó al suelo, provocando la rotura de la pantalla.

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Tras el episodio, se solicitó un móvil policial y ambas partes fueron trasladadas por separado a la comisaría cuarta. Acto seguido se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción 11 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la formación de una causa por “Lesiones y daños” y ordenó las diligencias de rigor.

#Solano Brutal agresión en el hospital Oller. Una paciente le pegó a una empleada, porque le habría dicho que no podía circular por determinadas zonas restringidas al público.



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Reclamo del hospital: “No está preparado para este tipo de pacientes”

Desde el ámbito sanitario, manifestaron preocupación por la reiteración de episodios de violencia dentro del establecimiento y manifestaron que presentarán un petitorio ante la Secretaría de Salud Municipal.

De acuerdo a lo expresado por personal del hospital, el Oller es un centro municipal con orientación materno-infantil que, por una decisión política comenzó a destinar sectores para pacientes con problemas de salud mental, sin contar con la infraestructura ni las condiciones adecuadas.

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En ese contexto, señalaron que la agresora es una paciente psiquiátrica que ingresó y, en estado de descontrol, atacó directamente a la trabajadora administrativa.

Asimismo, indicaron que este tipo de situaciones “viene de larga data”, con reiterados episodios de agresiones, y remarcaron la necesidad urgente de soluciones.

Entre los reclamos, destacaron la importancia de contar con presencia policial permanente dentro del hospital, medida que -según indicaron- en el pasado había sido establecida mediante un amparo, pero que actualmente no se estaría cumpliendo de manera efectiva.