Un violento intento de femicidio conmocionó a la ciudad de Valledupar, en Colombia, luego de que un hombre atacara con un cuchillo a su expareja en plena vía pública. El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles 28 de octubre, frente a una institución educativa del barrio Santa Rita, y quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales.

La víctima fue identificada como Wanda Vanessa Galindo Núñez, de 23 años, mientras que el presunto agresor es Keiver Díaz Montes, de 30 años. Según informaron las autoridades, el hombre habría perseguido a la joven desde su domicilio y la interceptó cuando circulaba en motocicleta junto a una amiga.

El hecho se registró alrededor de las 7.30, en la transversal 5 con calle 25A, frente a la sede Hogar del Niño del colegio Leonidas Acuña.

La derribó de la moto y la atacó con un cuchillo

De acuerdo con la reconstrucción policial, el sospechoso también se desplazaba en motocicleta cuando alcanzó a las dos mujeres y las hizo caer sobre el pavimento.

Una vez que su expareja quedó en el suelo, el hombre la atacó con un cuchillo y le provocó heridas en el rostro y otras partes del cuerpo.

Según informó el medio local El Pilón, la joven recibió cuatro heridas y el agresor tenía una medida de protección vigente que le prohibía acercarse a ella.

La secuencia fue presenciada por varias personas que transitaban por la zona y que decidieron intervenir al advertir la gravedad del ataque.

Los vecinos intervinieron y evitaron que continuara la agresión

El momento quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo un grupo de ciudadanos se acerca para separar al hombre de la víctima.

Algunas de las personas que presenciaron el hecho golpearon al sospechoso y lograron retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.

🇨🇴 | Intento de feminicidio en el barrio Santa Rita de Valledupar, Colombia, donde un hombre pretendía matar a su pareja. https://t.co/3FVsgrgsii — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2026

Durante la agresión, la mujer pidió auxilio desesperadamente, mientras los testigos intentaban impedir que el atacante continuara hiriéndola.

La intervención de los vecinos permitió frenar el ataque y asistir a la joven.

El sospechoso fue detenido por intento de femicidio

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional de Colombia llegaron al lugar y encontraron al hombre retenido por los ciudadanos.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un cuchillo sin empuñadura que habría sido utilizado en la agresión.

Keiver Díaz Montes fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de feminicidio en grado de tentativa, según la denominación establecida en la legislación colombiana.

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Tanto la víctima como el detenido fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica y evaluar las lesiones sufridas.

La investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales del acusado.