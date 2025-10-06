Un nuevo y estremecedor hecho de violencia de género sacudió la madrugada santafesina. Ocurrió pasadas la 1 de la mañana del domingo, en una vivienda de calle Gaboto al 4800, cuando un hombre —presuntamente la pareja de la madre de la víctima que dio aviso a la policía— habría atacado brutalmente a una mujer arrojándole nafta en el rostro y el cuerpo.

El episodio fue reportado a las 01:25 horas, cuando una joven llamó desesperada al 911 relatando que su madre había sido agredida con combustible por su pareja, en un acto de violencia que podría haber terminado en tragedia.

Rumbo al hospital

Al arribar al domicilio, el personal policial no encontró al agresor, quien ya se había dado a la fuga. En tanto, la víctima (una mujer de 40 años) había salido del lugar por sus propios medios para buscar atención médica, aunque no se precisó en un primer momento en qué hospital había sido recibida.

Minutos más tarde, el destacamento policial del Hospital Cullen confirmó el ingreso de una mujer con quemaduras químicas producto del contacto con nafta en los ojos y el cuerpo, correspondiendo con la descripción aportada.

Puede interesarte

Buscan al agresor

Los efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Estación Norte iniciaron la búsqueda del agresor, quien continúa prófugo hasta el momento. Como es de práctica, la Fiscalía de Violencia de Género fue notificada e interviene en la causa.

El caso vuelve a poner en evidencia el dramático y persistente flagelo de la violencia contra las mujeres, que sigue cobrando víctimas en distintos rincones de la ciudad.