Un grave episodio de violencia en el ámbito escolar sacudió a la provincia de Tucumán, donde una alumna de 13 años fue apuñalada en el pecho por un compañero de curso, dentro del establecimiento educativo y durante el dictado normal de clases.

El hecho se registró ayer, pasadas las 16:50, cuando los adolescentes se preparaban para salir al último recreo del turno tarde, minutos antes de las 17. Según indicaron fuentes locales, el agresor utilizó un cuchillo de unos 30 centímetros de hoja y alrededor de 30 cm de largo total, con el que atacó directamente a la víctima en la zona torácica, generando el pánico entre alumnos y docentes.

Rápida asistencia y parte médico alentador

Tras el ataque, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. Una ambulancia del sistema de salud provincial arribó a la escuela y trasladó de urgencia a la adolescente al Hospital de Niños, donde fue asistida por el equipo médico de guardia.

Desde el nosocomio confirmaron que la herida no comprometió órganos vitales y que no puso en riesgo su vida. La menor quedó internada bajo observación, se encuentra estable y fuera de peligro, y evoluciona favorablemente, de acuerdo al último parte médico difundido.

El rápido accionar del personal de la escuela y del servicio de emergencias fue clave para garantizar la inmediata atención de la estudiante, destacaron voceros consultados.

Intervención judicial y primeras medidas

El aula donde se produjo el hecho fue preservada por efectivos de la Policía de Tucumán, que además realizaron el secuestro del arma blanca para su peritaje correspondiente.

La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 tomó conocimiento del caso en primera instancia y caratuló la causa como tentativa de homicidio. Minutos después, el expediente fue girado a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que quedó a cargo de la investigación penal.

Por disposición de la Justicia, se ordenó además la intervención del laboratorio de criminalística y se tomará declaración a la directora del establecimiento educativo en las próximas horas. La víctima será examinada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta médica, mientras que el alumno señalado como autor fue identificado formalmente y entregado a sus familiares, dada su condición de menor.

Investigación en curso

Los pesquisas trabajan para establecer cómo ingresó el arma a la escuela y esclarecer el móvil que desencadenó el ataque, en un hecho que vuelve a poner sobre la mesa la discusión por la seguridad en las aulas y la convivencia adolescente en establecimientos educativos del norte argentino.

Mientras se aguardan nuevas disposiciones judiciales, la comunidad educativa local permanece en estado de shock y profunda preocupación. Notife seguirá actualizando el avance del caso y los alcances de la causa penal.