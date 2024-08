Una médica irrumpió en el departamento de su expareja usando herramientas para forzar la entrada, se ocultó en un armario y, al llegar el hombre, le disparó tres veces frente a su hijo. El violento incidente, que tuvo lugar en Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, fue captado por las cámaras de seguridad del edificio.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando la mujer de 39 años afirmó que estaba preocupada porque su hijo no respondía a sus llamadas, lo que la llevó a ingresar al domicilio. Actualmente, la médica está detenida con prisión preventiva, mientras que la víctima, un oficial de la policía militar, se encuentra hospitalizada, pero fuera de peligro.

El hombre, que había alquilado el departamento recientemente, lo hizo con el objetivo de pasar tiempo con su hijo, especialmente para celebrar el Día del Padre, que en Brasil se conmemoraba el mismo domingo 11 de agosto, día en que ocurrió el ataque.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron el momento en que la mujer entró forzadamente al departamento utilizando herramientas, y las grabaciones han sido entregadas a la Justicia.

El hijo de ambos, de 8 años, fue testigo parcial del brutal ataque. Según el delegado Caleu Henrique Gomes de Mello, uno de los agentes a cargo de la investigación, “ella irrumpió en el departamento antes de que su expareja llegará. El niño estaba en la planta baja, pero subió tras escuchar los disparos y presenció parte del ataque”.

El abogado de la acusada, Daniel de Mello Massimino, asegura que su clienta actuó en defensa propia. “Mi clienta acudió al lugar preocupada por el bienestar de su hijo, ya que no pudo contactarlo por teléfono. Debido a un historial de violencia previa, llevó consigo un arma. Al llegar, comenzó una discusión verbal que escaló en una agresión física por parte del padre”, explicó Massimino. Según la versión de la defensa, “él intentaba matarla, y ella utilizó el arma para repeler el ataque, lo que derivó en los disparos dentro del departamento”.

Un enfrentamiento por “el impedimento” de la madre al padre de ver a su hijo

Según informó el delegado Gomes de Mello, la médica había impedido durante mucho tiempo que su hijo viera a su padre, hasta que finalmente la Justicia emitió una orden que permitía el encuentro. El viernes 10 de agosto, la mujer retiró al niño de la escuela, con el compromiso de devolverlo el lunes por la mañana, coincidiendo con el horario de ingreso escolar.

En ese momento, también estaba vigente una medida de restricción que impedía el contacto entre ambos padres. Sin embargo, la médica afirmó haber violado esa orden debido a su preocupación al no poder comunicarse con su hijo. No obstante, las autoridades dudan de su versión. “Inicialmente, su relato no tiene lógica. Ella alquiló un departamento el mismo día del incidente, en el mismo edificio, irrumpió en el departamento antes de que la víctima llegara y ya ingresó armada”, comentó el delegado, aunque aclaró que la investigación sigue su curso y las pericias continúan para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el niño quedó bajo la tutela del Consejo de Tutela, la médica permanece detenida mientras se desarrollan las investigaciones, y el hombre se recupera de los disparos en el hospital.