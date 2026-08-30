Brutal crimen en La Matanza: asesinaron a tiros a un hombre frente a un kiosco
El ataque ocurrió en la esquina de Apipe y Huemul de la localidad de González Catán y quedó registrado por las cámaras.
Un nuevo ataque narco se registró en el partido bonaerense de La Matanza. Este sábado, se produjo un ataque a balazos frente a un kiosco que vendía drogas y terminó con un muerto y otro herido. En las ultimas cinco semanas, hubo 20 crímenes en el municipio que encabeza Fernando Espinoza.
El hecho ocurrió por la madrugada en la esquina de Apipe y Huemul de la localidad de González Catán. La víctima fatal fue identificado como Nahuel “Carpincho” Contreras.
El hombre se encontraba en situación de calle y fue asesinado de tres tiros. Su cuerpo fue encontrado por efectivos de la Policía Bonaerense.
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Otro hombre también fue baleado, pero sobrevivió al ataque y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita.
El sobreviviente aseguró que los disparos se debían a un conflicto narco en el territorio, según informaron. El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad privada.
La investigación quedó en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas.
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Este nuevo crimen expone la disputa entre bandas narcos en La Matanza, con al menos seis asesinatos sicarios en los últimos dos meses. En las últimas cinco semanas, se registraron 20 homicidios.