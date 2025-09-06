Una mujer, de 35 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza por los integrantes de una banda delictiva, que se dedicaría a usurpar viviendas, en un confuso suceso registrado en el oeste del Conurbano bonaerense. A raíz del crimen, los pesquisas detuvieron luego a la presunta líder de la gavilla, a una muchacha y a un individuo, en tanto que buscan de manera intensa a otros dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Karina Gisele Bottaro Frustracci.

Según agregaron los informantes, los hechos comenzaron el 30 de agosto, cuando la mujer se hallaba en la finca de uno de sus vecinos, situada en el cruce de Erasmo y Riganelli, en una zona de abundantes descampados.

Trascendió que, en dichas circunstancias, aparecieron en escena la supuesta jefa de la banda, su hija y un sujeto, quienes, por motivos que se procuran establecer, le efectuaron a la víctima un disparo, para de inmediato fugar rápidamente a bordo de un vehículo gris.

Bottaro Frustracci debió ser conducida, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas, donde, días más tarde, finalmente perdió la vida como consecuencia de las graves heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo.

En base a los testimonios obtenidos en el barrio, se alcanzó a certificar que los atacantes serían miembros de una gavilla de usurpadores de viviendas.

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Procedimientos

Gracias a los datos aportados al expediente, los servidores públicos destinados en la comisaría 6ª de dicho distrito realizaron diferentes procedimientos, oportunidad en la que apresaron a la presunta líder del grupo de malvivientes, de 50 años, quien fue capturada en una casa ubicada en calle Grito de Asencio al 2500, cerca de la esquina con Galileo Galilei, en el mismo vecindario.

A la mujer le incautaron una pequeña cantidad de cocaína y cuatro aparatos de telefonía celular; mientras que, en un domicilio instalado en el sector trasero del terreno, se aprehendió a una joven, de 27 años, que tenía en su poder cocaína, marihuana, una pistola Browning 32, tres celulares y 140.000 pesos.

Al sujeto que participó de la mortal agresión, de 18 años, se lo arrestó en un inmueble existente en la calle 10 al 2300, en la intersección con Loria.

Con estas pruebas, los investigadores pertenecientes a esa seccional procuran detener ahora a la hija de la presunta jefa de la organización y al propietario del rodado que los criminales habrían utilizado para huir luego de atacar a balazos a la víctima.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.