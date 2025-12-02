La pelea entre varios individuos generó caos en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Se desconocen los motivos que desencadenaron los ataques.

Una violenta pelea entre un numeroso grupo de personas se desató este lunes por la tarde en una concurrida zona de Córdoba. La Policía debió intervenir y al menos siete individuos quedaron detenidos.

El enfrentamiento tuvo lugar en el cruce de las calles Rivadavia y Rosario de Santa Fe, justo en la plaza San Martín, en horas de la tarde, ante la presencia de varias personas que caminaban por el lugar. Un transeúnte registró el momento que contó con agresiones físicas como golpes de puños y patadas.

Las imágenes mostraban a dos hombres replegándose mientras al menos cinco personas los atacaban. En la filmación se puede ver que uno de los agredidos recibía ataques con objetos que parecían ser palos de larga extensión, color blanco.

En otras de las escenas, captadas también por las cámaras de seguridad de la Policía, uno de los agredidos quedó tendido en el piso rodeado de los cinco implicados. A través de los golpes propinados, los atacantes los obligaron a retroceder en dirección a la calle Rosario de Santa Fe.

🚔 Violenta riña terminó con siete detenidos en el Centro de Córdoba



🤼 La Policía de Córdoba detuvo a seis hombres y una mujer quienes comenzaron a pelear en la vía pública en inmediaciones a la Plaza San Martín, generando disturbios y la intervención de los efectivos. Los… https://t.co/dgCCh8XjMs pic.twitter.com/Or8qGhDEQo — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) December 1, 2025

La intervención policial se produjo poco después de la confrontación, cuando los efectivos de seguridad lograron detener a siete personas vinculadas al tumulto. De acuerdo con el reporte oficial compartido por el mencionado portal local, se trató de seis hombres y una mujer, quienes fueron arrestados en la intersección de San Jerónimo e Independencia, otra concurrida esquina del microcentro cordobés.

Aún se desconocen los motivos que originaron el enfrentamiento, como si existía una relación previa entre los involucrados. Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación y puesta a disposición de la Justicia.

Las autoridades reforzaron la presencia de efectivos en los alrededores de la plaza San Martín a raíz del incidente, con el objetivo de preservar la seguridad en el principal pulmón verde del barrio Centro.

El caso permanece bajo análisis judicial y no se reportaron heridos de gravedad, aunque continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades de quienes formaron parte de la pelea.