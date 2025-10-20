Un hecho aberrante de violencia de género, abuso sexual y tortura se dio este domingo por la tarde-noche en la zona oeste de Rosario. En plena calle, un hombre torturaba a una mujer, que estaba desnuda, sujetándola con una cadena y un collar para perros. Cuando llegó la policía, el abusador intentó resistirse ingresando a su domicilio, sin soltar a la víctima, pero finalmente fue detenido. La joven fue trasladada al Heca para su atención.

De acuerdo a información policial y judicial, un llamado al 911 alertó sobre un hecho de violencia de género, abuso sexual y torturas en Eva Perón al 6300, en la zona oeste de Rosario.

Al arribar al lugar, los oficiales de policía observaron un hecho denigrante: en plena vía pública, un hombre torturaba a una mujer, que estaba completamente desnuda y era sujetada del cuello con una cadena y collar como la que habitualmente se utilizan para pasear y controlar perros.

El abusador detenido

Los policías pidieron refuerzos, que inmediatamente llegaron al lugar del hecho. Al notar la presencia policial, el abusador intentó ingresar a su domicilio, tirando de la cadena que apretaba el cuello de la joven. De acuerdo al relato policial, la víctima pedía ayuda a gritos, al mismo tiempo que sentía cómo el collar la ahorcaba.

El hombre intentó cerrar la puerta ante el avance de los oficiales, pero finalmente fue detenido tras varios forcejeos y la mujer fue liberada. La víctima fue atendida por un móvil del Sies en el lugar y luego fue trasladada al Heca, donde le diagnosticaron un traumatismo en el brazo derecho.

El domicilio en el que se produjo el abuso y la tortura de la joven

La mujer denunció que fue abusada sexualmente por el hombre en cuestión, quien la habría atado con cadenas en una casa que la víctima dice no reconocer.

El abusador fue identificado como P.F.I, de 48 años. La víctima tiene 23 años.

La policía que actuó en este caso secuestró una cadena con collar de perro, una tijera escolar con mango violeta, una billetera, un celular y un juego de llaves.