El agresor, identificado como Carlos Prado, fue trasladado al hospital de la zona tras provocarse un corte profundo en la garganta

Un brutal femicidio seguido de un intento de suicidio ocurrió a comienzos de la mañana de hoy miércoles en la zona de Berisso, según confirmaron fuentes policiales.

Carlos Prado, un changarín de 48 años, apuñaló tras una fuerte discusión a su pareja, Andrea Liliana Alegre, de 49, para luego intentar quitarse la vida provocándose un corte profundo en el cuello. La hija de ambos, de 21 años, fue testigo del ataque.

La joven fue quien realizó la llamada al 911 para reportar el femicidio. Poco después, personal de la Comisaría 2° de Berisso de la Policía Bonaerense llegó al lugar. Allí, encontraron a Alegre ya muerta y a Prado desangrándose en el piso, con la joven presente, que relató los hechos. El asesino fue trasladado al hospital de Berisso por una ambulancia del SAME.

Los policías de la Comisaría 2° sellaban la escena al cierre de esta nota, con un expediente por femicidio a cargo de la UFI N°2 de la jurisdicción, que ordenó tareas a Policía Científica. El cuerpo de Alegre seguía allí, a la espera de ser trasladado a la Morgue policial platense.

Prado, ex empleado de un quintero de la zona, tenía una larga historia de violencia familiar. En diciembre pasado, un juzgado decidió que se lo excluya del hogar, luego de una denuncia presentada por su ex pareja. Sin embargo, la medida no fue suficiente y Prado regresó para matarla.

