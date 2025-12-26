La secuencia del femicidio quedó registrada por una cámara de seguridad; el asesino fue interceptado por un camionero.

Las imágenes son estremecedoras: un hombre golpeó a su pareja, la atropelló con un camión, la arrastró por unos metros y la mató. Antes de que el asesino pudiera escapar fue interceptado por un testigo que le bloqueó el paso. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El femicidio ocurrió anteayer a las 18.38 en Circunvalación y Del Cultivo, en cercanías del Mercado Central, en La Matanza. La víctima fue identificada por fuentes policiales como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y de nacionalidad boliviana, y el homicida como Gabriel Martínez, de 32 y también boliviano.

“Mi intención no fue matarla. Arranqué y no la vi”, dijo ayer el homicida cuando fue indagado.

Martínez conducía un camión cargado de bananas. Según las imágenes, con el vehículo detenido, bajó a la fuerza a su pareja y comenzó a golpearla.

Después, el homicida se volvió a subir al camión por el lado del acompañante. Según la filmación, la víctima intenta abrir la puerta, pero no pudo porque estaba trabada.

En las imágenes se observa cómo la mujer intenta arrancar un pedazo del paragolpes delantero del vehículo. En ese momento pasó un camión. El chofer terminó siendo testigo del crimen y su participación fue clave para que el asesino no escapara.

Juan G., el testigo, declaró que observó el momento en que el camionero arrancó el vehículo y arrolló a la víctima, para luego arrastrarla unos metros.

“Con su camión, el testigo logró interceptar y cortarle el paso al asesino hasta que llegó el personal policial”, dijeron fuentes policiales.

Uniformados de la comisaría 11a. de La Matanza llegaron a la escena de los hechos alertados por una llamada al número de emergencias 911. “La víctima había perdido masa encefálica. Médicos del Mercado Central constaron la muerte”, agregaron los voceros consultados.

La investigación del homicidio quedó a cargo del fiscal de La Matanza Adrián Arribas.

“El asesino tenía olor a alcohol”, sostuvieron fuentes del caso.

A partir del testimonio de la hija de la víctima, se determinó que la mujer fallecida y que el detenido eran pareja.

Martínez fue indagado ayer por el fiscal Arribas. “En su declaración dijo que su intención no fue matar. Afirmó que cuando arrancó el camión no vio a la víctima”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.