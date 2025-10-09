Una joven de 26 años fue muerta a golpes en Villa Banana y, tras el hallazgo del cuerpo este miércoles al mediodía, la Policía arrestó a su novio en el macrocentro, donde había intentado esconderse. El sospechoso quedó detenido a pedido del fiscal Alejandro Ferlazzo, que investiga el caso como una muerte en posible contexto de violencia de género.

Fuentes del caso indicaron que, pasadas las 13, personal del Sies constató el fallecimiento de una joven identificada como Solange Edith Johnson, madre de una niña pequeña. El cuerpo fue hallado sobre una cama dentro de una vivienda ubicada junto a la vía troncal del ferrocarril Belgrano, entre Gálvez y Virasoro.

El sospechoso será llevado a audiencia imputativa.

El inmueble pertenece a Ángel B., novio de la víctima, a quien los vecinos no veían desde el día anterior.

Los médicos observaron numerosos golpes en el cuerpo y determinaron que la data de muerte era superior a 20 horas, según informó el fiscal Ferlazzo.

A partir de información aportada por familiares, el sospechoso Ángel B. fue detenido cerca de la casa de su hermano, ubicada en Callao al 1300, y quedó alojado en la Comisaría 2ª, a la espera de ser imputado. Todo apunta a que el detenido sería el responsable de la muerte de la chica, confirmaron fuentes judiciales.