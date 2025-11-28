Una noche que arrancó con música y diversión en un boliche de General Pacheco derivó en pesadilla para una joven de 18 años identificada en redes. Según relata la víctima, un grupo de ocho personas —seis mujeres y dos hombres— la reconoció en la puerta del local y, sin mediar provocación que justificara semejante violencia, la atacaron salvajemente.

El episodio comenzó cuando, tras la salida del boliche, una de las agresoras se le acercó y le dijo: “Vos sos la de TikTok”. En instantes, la rodearon, comenzaron los insultos y los golpes. “Me caí, me desmayé… empecé a ver todo borroso y me siguieron pegando”, relató la joven, aún conmocionada por lo que vivió.

La víctima logró escapar gracias a un conocido que la subió a un auto apenas vio su estado de shock. Tras ello, realizó la denuncia correspondiente y señaló que, además de agresiones físicas, recibió amenazas: “En los videos se escucha que me decían: ‘te vamos a matar’”.

El ataque encendió la alarma: no se trata de un caso aislado. En la última temporada se multiplicaron los episodios de violencia grupal a la salida de boliches, lo que vuelve a poner el foco en la necesidad de controles más estrictos en zonas de boliches y reforzar medidas de seguridad en horarios críticos.

Las agresoras ya fueron identificadas por la víctima y difundidas en redes, y la joven exigió que se les aplique todo el peso de la ley: “Quiero que vayan presas porque intentaron romperme una botella en la cabeza, pero no pudieron”, afirmó.