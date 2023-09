"Los médicos me dijeron que tenía golpes en la cabeza y me hicieron placas y tengo el tabique roto y estoy vivo de milagro", expresó desde el hospital.

Nazareno está vivo de milagro. Un joven de 22 años, oriundo de Casilda, fue atacado por cuatro personas en el marco de una discusión de tránsito. El hecho ocurrió el pasado fin de semana y la víctima denunció que fue agredido por cuatro jóvenes que recién salían de un boliche.

Según pudo contar el joven de 22 años a De12a14 (El Tres), recibió patadas en la cabeza y estuvo inconsciente durante varios minutos. "Pensé que cuando caí al piso, no tenía más fuerzas y pedía lo que Dios quiera. Cuando estaba ahí no sabía qué pensar", señaló.

"Los médicos me dijeron que tenía golpes en la cabeza y me hicieron placas y tengo el tabique roto y estoy vivo de milagro", expresó desde el hospital.

Según relató, la discusión comenzó cuando un grupo de jóvenes quisieron pasarlo en plena calle y como venía otro vehículo de frente, le tiraron el auto encima a Nazareno. Por eso, él atinó a preguntarles por qué habían hecho eso. "Ahí se bajaron cuatro, me di vuelta y me entraron a pegar de espalda. Eran cuatro hombres y una chica", precisó.

"Yo me defendí hasta donde pude y después termine inconsciente en el piso, seguro un minuto. Me pisaron la cabeza y no podía decir ni «A» porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza", relató.

Por último, Nazareno contó que los atacantes fueron detenidos por la policía y luego liberados. A la mujer, le realizaron el control de alcoholemia y aparentemente le habría dado 2.8. "No me mataron porque no pudieron. Tienen que pagar por lo que me hicieron, estoy vivo de milagro", cerró.