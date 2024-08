Una joven de 21 años que sufrió una golpiza el pasado domingo a la madrugada afirmó que fue atacada tras una discusión que mantuvo con una chica trans en el interior del baño de un boliche ubicado en avenida Pellegrini al 900. Según indicó, afuera del local fue arrastrada y agredida por varias mujeres, y al menos una de ellas filmó la paliza y la subió a las historias de su cuenta de Instagram.

“Empezó con una discusión en el baño con una chica trans. Se puso a discutir conmigo y saltó a defenderla una compañera, que me empuja y me hace caer. Yo me levanté rápido, me defendí. Una amiga saltó para que no me peguen, pero otra chica me sacó del baño. Yo estaba alcoholizada. Me sacaron del boliche y ahí fue cuando estaban estas pibas que me agarraron de espalda y me arrastraron a la vereda de enfrente”, relató Antonela.

Según agregó la joven, en la puerta del boliche le dieron “una patada en la cara”, la tiraron al suelo y le tiraron del pelo. “Me alentaban para que me pare y pelee. Hasta que me dejaron inconsciente, nadie se metió. Había Seguridad, pero nadie hizo nada. Filmaban todos, como que lo tomaron como un chiste”, añadió.

“En el video se ve que no me puedo parar. Yo estaba sola porque mi amiga me había perdido. También me robaron las cosas de la cartera. Unas chicas vinieron a socorrerme y me reanimaron. Les di los números de mis papás y me vinieron a ayudar, me llevaron al hospital Provincial”, enfatizó.

Antonela contó que horas después del ataque le duele la espalda, el rostro y las costillas. “No sé cuánto habrá durado. Yo lo único que quería era irme. La chica trans también me pegaba. Ahora voy a ir a hacer la denuncia para que se haga justicia”, manifestó.

“Después me pasaron el video, una chica me comentó que lo estaban viralizando. Yo después subí una publicación contando lo que había pasado y ellas se quisieron justificar como que había sido una pelea que yo había provocado. Ahora me están amenazando. La chica trans me dijo que tiene gente pesada”, comentó.