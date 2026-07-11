La ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz quedó conmocionada por un episodio de extrema violencia que tiene a un adolescente de 15 años luchando por su vida. La víctima, identificada como Santiago Herrero, sufrió una brutal agresión perpetrada por un grupo de jóvenes y debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia por un grave traumatismo de cráneo.

Mientras permanece internado en estado reservado, la Justicia avanza en la identificación de los responsables y el caso volvió a instalar el debate sobre el crecimiento de los ataques grupales protagonizados por menores de edad.

El ataque ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de avenida Cárcano y Sargento Cabral, una zona céntrica de la ciudad turística. Según la reconstrucción realizada por familiares y fuentes cercanas a la investigación, Santiago caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de adolescentes que lo habría atacado por la espalda.

De acuerdo con la información difundida, la agresión habría comenzado tras una discusión. Uno de los presuntos atacantes golpeó al joven con una botella de vidrio en la cabeza, provocando que cayera inconsciente al suelo. Una vez indefensa la víctima, los demás integrantes del grupo continuaron golpeándolo y también agredieron al amigo que lo acompañaba.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el episodio estaría vinculado a un conflicto previo entre la víctima y otros adolescentes de entre 15 y 16 años. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente detalles sobre el origen de esa disputa ni sobre posibles imputaciones. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja en la recopilación de testimonios y otras pruebas para determinar las circunstancias exactas del hecho.

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Tras la agresión, el adolescente fue auxiliado por su amigo y por vecinos de la zona mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias. Inicialmente recibió atención en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, pero debido a la gravedad de las lesiones los médicos decidieron trasladarlo al Hospital de Urgencias de Córdoba capital, uno de los principales centros de atención para pacientes con traumatismos complejos en la provincia.

Durante la madrugada fue sometido a una cirugía de urgencia por el severo traumatismo craneal. Al cierre de las últimas informaciones, permanecía internado con pronóstico reservado y bajo estricta observación médica. Los especialistas indicaron a la familia que debían transcurrir al menos 48 horas para contar con una evaluación más precisa sobre su evolución clínica.

El caso generó una fuerte repercusión en Córdoba y volvió a poner el foco sobre los hechos de violencia grupal protagonizados por adolescentes.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, aunque los pesquisas trabajan sobre distintos elementos probatorios para reconstruir la secuencia completa del ataque.

Mientras tanto, Santiago Herrero continúa internado en estado delicado. Su evolución en las próximas horas será clave para determinar el alcance definitivo de las lesiones sufridas durante una agresión que volvió a sacudir a la sociedad cordobesa.