Un nuevo episodio violento entre jóvenes ocurrió en la costanera de Viedma, provincia de Río Negro, durante la madrugada del sábado, cuando una pelea multitudinaria terminó con un joven inconsciente tras recibir un golpe por la espalda.

El incidente, registrado en un video que circula en las redes sociales, expone la reiteración de estos hechos en la zona ribereña y la creciente inquietud de los vecinos, de acuerdo con lo publicado por LM Neuquén.

En las imágenes difundidas, se observa a varios jóvenes envueltos en una disputa marcada por gritos y empujones.

En medio del tumulto, un individuo se aproxima por detrás al principal agredido y le asesta un golpe en la nuca con un objeto contundente, provocando que la víctima caiga desmayada al suelo.

El ataque, perpetrado de manera sorpresiva, requirió la intervención inmediata de personal médico, que asistió al herido en el lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por LM Neuquén, la confrontación se desencadenó tras una discusión a la salida de un boliche.

La situación escaló rápidamente, derivando en una serie de golpes y corridas que culminaron con la llegada de efectivos policiales y de salud. El joven agredido permanecía inconsciente cuando fue atendido por los servicios de emergencia.

Los vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho manifestaron su alarma ante la frecuencia de estos episodios, que suelen repetirse los fines de semana en la costanera.