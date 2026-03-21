Un hecho de extrema tensión se vivió en la ciudad de Mar del Plata, en la zona de Playa Chica, donde un joven que había sido capturado por la policía tras ser acusado de un robo al paso fue atacado a golpes por un hombre en plena vía pública.

El episodio ocurrió cuando el sospechoso era trasladado por efectivos policiales luego de haber sido aprehendido en un sector cercano. Según trascendió, el joven habría actuado junto a un cómplice que logró escapar.

El detenido, según informó el sitio "Ahora Mar del Plata, era llevado con la cara cubierta con su propia remera y custodiado por tres agentes, mientras un grupo de personas seguía la escena. Entre ellos se encontraba el agresor, quien había registrado previamente la situación con su teléfono celular.

Al llegar a nivel de calle, cuando los policías se disponían a subir al detenido a un patrullero para trasladarlo a la comisaría, el hombre apagó su celular y, de manera repentina, lanzó un golpe de puño directo al rostro del sospechoso.

El impacto —un cross de derecha directo al mentón— desestabilizó al joven, generando aún más conmoción entre los presentes.

Hasta el momento, no está claro si el agresor tenía algún vínculo con el hecho investigado, ya sea como víctima o testigo.

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Tensión e indignación entre los presentes

El caso había despertado gran atención entre los transeúntes, algunos alertados por el presunto intento de robo y otros por la presencia policial en la zona.

Durante el traslado, se escucharon gritos de indignación por parte de algunas personas. “Tenés que laburar”, le recriminó una mujer al detenido. “Si querés plata, trabajá: a mis hijos se les murió el padre y trabajan”, agregó.

Investigación en curso

El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras se intenta determinar su participación en el presunto robo y dar con el cómplice que logró escapar._

En paralelo, también podría abrirse una investigación por la agresión sufrida durante el procedimiento, ya que el ataque ocurrió mientras el sospechoso se encontraba bajo custodia policial.