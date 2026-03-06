Una mujer fue secuestrada en los exteriores de su vivienda, ubicada en la cooperativa Unión de Bananeros, en el sur de Guayaquil. El hecho quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales.

Una fuente policial de Guayaquil confirmó que se activó un equipo de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) para investigar este caso.

En las imágenes se observa que la víctima fue interceptada por un hombre cuando intentaba ingresar a su inmueble. El sujeto la toma por la espalda y trata de subirla a la fuerza a un carro que lo esperaba en el lugar.

“No me hagas nada”, se escucha decir a la mujer, identificada como Marisol G., de 45 años, mientras forcejea con su atacante e intenta liberarse. Instantes después, clama por ayuda y grita: “¡Auxilio, ayuda, ayuda!”.

El hecho ocurrió en el sector Guasmo Sur y quedó registrado por un sistema de vigilancia.

Los gritos alertaron a varios vecinos, quienes salieron de sus viviendas para intentar socorrerla. Sin embargo, en ese momento aparecen dos hombres más, que se suben al carro y participan en el secuestro.

En medio de la desesperación, uno de los moradores incluso se sube al automóvil para intentar detener su marcha. Pese a ello, el conductor acelera y el vehículo logra escapar a gran velocidad con la víctima en su interior.

Este jueves, un equipo de Teleamazonas acudió al sector donde ocurrió el secuestro y recogió testimonios de personas que presenciaron el hecho.

Bajo reserva de su identidad, uno de los vecinos señaló que en la zona no se habían registrado recientemente casos de extorsión u otras actividades criminales, por lo que aún se desconocen las posibles causas del secuestro.

Mientras tanto, los familiares de la víctima permanecen a la espera de alguna comunicación o solicitud de rescate que les permita conocer el estado de la mujer.