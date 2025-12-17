Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 30º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 74%, la presión de 1011 hPa, viento sudeste a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves tendrá una mínima de 19° y una máxima de 32°. Estará mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el viernes se espera cielo algo nublado en la mañana y completamente cubierto en la tarde - noche. La mínima será de 23º y una máxima de 34º.

Finalmente, el sábado tendrá cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada. La mínima será de 25º y una máxima de 31º.