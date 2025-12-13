Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzó la jornada con cielo mayormente cubierto. A lo largo del día no se prevé probabilidad de precipitaciones, por lo que la jornada se mantendrá estable y sin lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada fue de 20° y la máxima llegará a 34°, con un leve descenso hacia la noche.

Durante la mañana el cielo se presentó parcialmente nublado, con viento entre 13 y 22 km/h, sin presencia de ráfagas.

Hacia la tarde las condiciones se mantendrán estables, aunque con un aumento de la nubosidad que dejará el cielo mayormente nublado. Ya entrada la noche se espera nuevamente un cielo parcialmente cubierto. Sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

Pronóstico extendido

El domingo tendrá una mínima de 21° y una máxima de 30°. Se espera cielo variando entre parcialmente y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias.

El lunes presentará una mínima de 18° y una máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones.

Finalmente, el martes la mínima será de 18° y la máxima de 29°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias y viento de 7 a 12 km/h.