Un bebé abandonado fue encontrado este domingo al mediodía en el barrio San Carlos de la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Tenía apenas un día de vida, había nacido en una casa de la zona y fue encontrado por una bombera.

El recién nacido fue encontrado en el cruce de Pastor Luna y Rafael de Sanzio, del barrio 9 de abril, envuelto en una campera rosa, tirado sobre el pasto mojado por las lluvias de los últimos días y sobre una pequeña pared de cemento. Una vecina, que se identificó como personal de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, lo alzó en sus brazos, se subió al Chevrolet Corsa gris que manejaba su hermano y llamó a la policía.

Cuando los policías del Comando Patrulla de Esteban Echeverría llegaron al lugar, la mujer les comentó que había llamado al SAME para trasladar al bebé, pero desde la operadora le explicaron que no iban a enviar una ambulancia porque no contaban con personal de neonatología.

Fue entonces que se decidió realizar un cordón sanitario desde el lugar hasta el Hospital Santamarina de Monte Grande. La bombera llevó al bebé en sus brazos, custodiada por la Policía Bonaerense, y lo entregó al neonatólogo de la guarda del centro de salud.

Una bolsa de nylon protegía el cordón umbilical del recién nacido. Luego se informó que se trata de un varón de poco más de 3 kilos que se encuentra estable y que será sometido a diversos estudios en las próximas horas.

La causa fue tomada por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°3 Especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas descentralizada Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González.

González pidió que se le tome declaración testimonial a todas las personas que habían tenido contacto con el bebé y al dueño de la casa en la que fue encontrado el bebé recién nacido. También pidió que vayan peritos al lugar del hallazgo, que se incaute de la ropa que tenía puesta la criatura y se analicen las cámaras de seguridad de la zona para dar con la persona que lo había abandonado.

En paralelo, se dio aviso a todos los hospitales de la zona para que informen sobre si ingresaba alguna mujer que recién había parido con algún inconveniente genital. Sin embargo, todas las medidas judiciales que se tomaron no hicieron falta para dar con la progenitora del bebé.

Es que una mujer de 43 años se presentó en la Comisaría 3° de Transradio junto a su hija de 24 años y denunció que la joven había abandonado en la vía pública al bebé que había dado a luz en su casa de la calle Emilio Zola, de la localidad de 9 de abril, a 12 cuadras del hallazgo.

La fiscal dispuso que la joven quede aprehendida por el delito de abandono de persona agravado, que prevé una pena que va desde los 2 años y ocho meses a los 8 años de prisión, según indican los artículos 106 y 107 del Código Penal.

La madre del recién nacido no quedó detenida porque González solicitó que sea asistida tanto ginecológicamente como psiquiátricamente en el hospital Santamarina de Monte Grande, debido a que había dado a luz en su casa.

Desde el centro de salud decidieron que quede internada durante algunos días y, luego de la evaluación de los psiquiatras, la fiscal determinará la fecha en la que será indagada.