Un hombre, de 41 años, fue asesinado por varios individuos, quienes le dispararon nueve balazos mientras se dirigía a comprar una gaseosa, en un misterioso suceso registrado este lunes, en el noroeste del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron y son buscados por los pesquisas, descartándose totalmente que los agresores hubieran actuado con fines de consumar un robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Darío Omar Dévoli.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en los primeros minutos de la madrugada cuando los sujetos atacaron a disparos al hombre en calle 26 de Julio al 5000, entre Almirante Brown y Balcarce.

Trascendió que Dévoli fue auxiliado por uno de los habitantes del vecindario, quien lo condujo, de urgencia, a bordo de un Ford Escort, con el dominio finalizado en 169, al Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón.

Finalmente la víctima perdió la vida en el centro asistencial y los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un total de nueve heridas de arma de fuego (cinco en el tórax, otras tres en la espalda y una novena en el glúteo derecho).

Servidores públicos destinados en la comisaría 5ª del distrito dialogaron con la esposa del hombre, de 46 años, quien les narró que su marido había salido del domicilio familiar, situado en Almirante Brown al 1300, para adquirir una gaseosa en un comercio de ese barrio y que, posteriormente, un vecino le avisó que Dévoli se hallaba en el nosocomio, tras ser herido a balazos.

Miembros de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal colaboran en la realización de las diferentes diligencias concretadas para esclarecer lo acontecido, descartándose, por completo, que la víctima de este asesinato hubiera sido agredida en una tentativa de asalto callejero.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.