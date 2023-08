Una mujer estaba esperando que su marido saliera de trabajar cuando fue interceptada por un grupo de delincuentes. Ella se resistió al robo y uno de los ladrones le disparó delante de sus tres hijos para llevarse el auto.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 13 de este lunes sobre Camino de Cintura, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría. Johana salió de su vehículo junto a sus tres chicos, de 11, 7 y 5 años.

Puede interesarte

Pasaron cerca de 10 minutos entre que llegaron al lugar y el marido de la joven salió de la terminal de la línea 277 donde trabaja, cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes que, según detalló la víctima, ya estaba en la zona.

La dramática secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del lugar. En diálogo con Arriba Argentinos (eltrece), la mujer contó cómo fue el violento momento. “Ellos estaban en la esquina de la empresa y esperaron a que llegue mi marido para acercarse”, describió.

“Cuando veo la cara de sorprendido de mi marido ya tenía al sujeto atrás”, detalló y sumó: “Me resistí porque es algo que nos costó muchísimo y uno no se quiere desprender de eso”.

En las imágenes se puede ver como la mujer fue arrastrada por el piso hasta que finalmente le dispararon y la bala le rozó el pie. “Tengo las manos lastimadas, chichones en la cabeza, golpes en los brazos porque me bajaron del auto a la fuerza”, contó. “La bala salió, quedó tirada en medio de la calle, el hombre me disparó al pie pero yo lo corrí justo”, agregó.

Puede interesarte

Tras ello, los delincuentes se llevaron el vehículo de la familia y escaparon del lugar. “Del auto todavía no sabemos nada, hubo mucha gente que me contactó diciendo que andaba por Monte Grande, pero no lo localizamos”, explicó.

Las imágenes graficaron la violenta secuencia que vivió la familia y la desesperación de los hijos de la pareja que estaban presentes. “La más chiquita tuvo una crisis asmática a consecuencia del susto, de los nervios que pasó y hasta el día de hoy no duerme, no quiere salir a la calle, tiene miedo. Con cualquier hombre que se acerca se pone a llorar, no quiere roce con ninguna persona desconocida”, contó Johana.

“Yo he llevado a mi marido hasta el trabajo a las 03:00, sola, donde más miedo tenía, pero ahora eran las 13:00, nunca me lo imaginé”, lamentó la víctima que afortunadamente se encuentra fuera de peligro.