Un individuo de 34 años fue detenido por los pesquisas policiales al hallarse sospechado de haber violado a su cuñada. El dramático suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y la víctima, que es discapacitada, quedó embarazada.

Voceros judiciales revelaron que el sujeto resultó apresado días pasados en la manzana N° 34, en un barrio situado en las cercanías del cruce de Antofagasta y Juárez Celman.

Según agregaron los informantes, el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Especial N° 2.

Este es el sujeto que resultó capturado por los investigadores.

Trascendió que el hecho se descubrió el 29 de mayo, luego de una denuncia radicada por una vecina de la víctima, quien, mediante señas, le narró que se hallaba embarazada y que tenía dolores en la región del vientre.

Por tal motivo, a la damnificada se la condujo a un hospital, donde los médicos, tras revisar a la paciente, certificaron que cursaba en esos momentos un embarazo de seis meses de gestación.

Testimonios

Al comenzar a investigar esta situación, los efectivos policiales comprobaron, en base a los datos aportados por testigos al expediente, que la víctima había sido violada por su cuñado.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Abuso sexual con acceso carnal reiterado”, el Juzgado de Garantías N° 2 de los tribunales de dicha jurisdicción.

Como consecuencia de razones legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.