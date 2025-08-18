Un hombre, de 39 años, fue asesinado a botellazos en la cabeza en una violenta pelea que entabló con dos individuos, quienes lo agredieron mientras presuntamente se hallaban alcoholizados, dentro de una vivienda. El suceso se registró el fin de semana en el noroeste del conurbano bonaerense y los pesquisas detuvieron luego a uno de los sospechosos de haber participado en el crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Gerónimo José González.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida, en el cruce de Azcuénaga y Carlos María de Alvear.

Trascendió que, al arribar a la mencionada esquina, los uniformados observaron el cadáver de González y averiguaron, en base a una serie de testimonios, que pocos minutos antes esa víctima había estado en compañía de dos sujetos, en una finca, situada a escasos metros del lugar, donde se originó una disputa, mientras supuestamente ingerían bebidas alcohólicas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas en la región del cráneo, estimándose que González había sido atacado a botellazos durante el altercado.

Puede interesarte

Momentos después, los servidores públicos de la comisaría 3ª del distrito apresaron por el crimen a un individuo, de 36 años, a quien aprehendieron en la intersección de Sargento Cabral y Maestro Sarmiento.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional Descentralizada N° 18, de los tribunales de la jurisdicción.