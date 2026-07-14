Un estremecedor hallazgo movilizó este lunes a la Policía Bonaerense en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela. El cuerpo de un hombre fue encontrado completamente calcinado dentro de un carro de mano que había sido incendiado y ahora la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió.

De acuerdo a fuentes policiales, el hallazgo se produjo en las inmediaciones del Nudo 6 del complejo habitacional. Cuando los efectivos lograron sofocar las llamas descubrieron el cadáver de un hombre cuya identidad aún no había sido establecida.

La causa quedó en manos de la UFI N°7 de San Martín y fue caratulada, en principio, como averiguación de causales de muerte (homicidio). En el lugar también trabajó personal de la DDI, mientras se aguardaban las pericias de Policía Científica y la operación de autopsia.

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Según se supo , la investigación avanzó sobre el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con otra fuente policial consultada por este medio, los registros permitieron detectar a dos personas que habrían empujado el carro hasta el lugar donde apareció el cuerpo y luego le prendieron fuego.

Los sospechosos, sin embargo, todavía no fueron identificados, ya que las imágenes muestran que llevaban el rostro cubierto. Los investigadores continúan con distintas tareas para establecer sus identidades. De momento se baraja la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque no descartan otras posibilidades.

Si bien trascendió la versión de que previo al hallazgo del cuerpo hubo un tiroteo, fuentes de la investigación consultadas por relativizaron esa hipótesis y pidieron cautela hasta contar con los resultados de las pericias.

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“Por ahora no hay nada seguro”, aseguró a este medio uno de los investigadores. En ese sentido, explicó que la víctima incluso podría ser un carrero de la zona, una posibilidad que también forma parte de las líneas de trabajo abiertas.

Las mismas fuentes indicaron que la autopsia al cuerpo se realizará este martes para determinar la causa de la muerte.