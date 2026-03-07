Un hombre fue encontrado asesinado en un descampado, en el sur del Conurbano bonaerense, y se cree que el misterioso suceso estaría relacionado a un doble homicidio a balazos entre presuntos dealers, registrado el 28 de febrero y que, en su momento, cronica.com.ar publicó, de manera exclusiva. Las autoridades policiales intentan esclarecer lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el tercer cadáver fue hallado el jueves, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en un gran terreno baldío, situado en el cruce de 2 de Marzo y 25 de Mayo.

Según agregaron los informantes, al arribar al mencionado lugar, dichos efectivos policiales observaron el cuerpo sin vida de un individuo, que yacía tendido boca arriba y en avanzado estado de putrefacción.

Trascendió que las autoridades de la Justicia resolvieron convocar a los peritos de la Policía Científica para, de tal manera, llevar adelante varias diligencias en el predio y determinar las heridas que habrían ocasionado el deceso de la víctima.

Procedimientos

Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 4ª del distrito, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, con el objetivo de resolver el episodio.

Al respecto, los funcionarios consideran que el sujeto habría sido asesinado y que lo ocurrido estaría relacionado a las muertes, a balazos, de dos supuestos vendedores de drogas, cuyos cadáveres aparecieron el 28 de febrero en el mismo descampado.

En base a los diversos testimonios, se alcanzó a certificar que estos presuntos dealers no residían en el barrio y que habrían empezado a frecuentar de manera reciente el terreno para desarrollar la venta de drogas.

Intervino en la causa penal, a raíz del hallazgo del tercer cuerpo, el doctor Leonardo Esteban Kaszewski, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción y que absorberá el expediente abierto por el doble homicidio tramitado por los miembros de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3.

Hipótesis

Hasta el momento, la principal hipótesis sostiene que las tres víctimas habrían sido atacadas en una disputa originada en la comercialización de sustancias estupefacientes.