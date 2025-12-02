Una escena estremecedora fue descubierta este martes en el barrio El Libertador, en el conurbano bonaerense, donde el cuerpo de una mujer apareció abandonado sobre la vereda, entre un colectivo y un camión estacionados. Personal de la Policía Científica trabaja desde primeras horas de la mañana para reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de la víctima.

Según las primeras pericias, la mujer —de entre 30 y 40 años— presentaba múltiples golpes en la nuca y el rostro, además de un disparo en la espalda. Estaba atada de pies y manos y envuelta en una frazada, lo que refuerza la hipótesis de un crimen cometido en otro lugar y trasladado hasta ese punto. También se constató que tenía un tatuaje con el nombre “Valentina”. Llevaba un jean, remera blanca, buzo rojo y zapatillas blancas.

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para establecer la causa y la data exacta de la muerte, así como precisar si el caso se enmarca en un femicidio o responde a un ajuste de cuentas. Fuentes policiales señalaron que quien abandonó el cuerpo podría conocer la zona, donde suelen verse camiones abandonados y un viejo galpón utilizado para reparaciones.

El barrio, según relataron vecinos, está atravesado por una fuerte presencia de vendedores de droga, con escaso patrullaje y frecuentes disparos durante la noche. A apenas 200 metros del sitio del hallazgo, durante la madrugada del lunes dos hombres en moto atacaron a tiros a un joven, que terminó herido y debió ser trasladado al hospital.

La Justicia y la Policía analizan ahora si existe alguna conexión entre ese ataque y el crimen de la mujer. Mientras tanto, los residentes exigen mayor presencia estatal y medidas urgentes para frenar una violencia que, aseguran, se volvió parte del paisaje cotidiano.