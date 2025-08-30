Un hecho de violencia conmocionó el barrio de La Boca en la mañana de este sábado, cuando un hombre habría intentado robarle el arma reglamentaria a un policía que estaba de consigna y terminó muerto.

El oficial se encontraba en la intersección de las calles Olavarría y Necochea, cuando fue sorprendido por un hombre que, según se constató después, era vecino del lugar.

En medio del forcejeo, el policía alcanzó a dispararle cuatro veces al agresor, que resultó herido.

Pese a la pronta llegada del SAME, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y confirmaron su muerte en el lugar.