La Boca
Buenos Aires: intentó robarle el arma reglamentaria a un policía y murió en el forcejeo
El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en la esquina de las calles Olavarría y Necochea. Según la información oficial, la víctima era un vecino del barrio y estaba armado.
Un hecho de violencia conmocionó el barrio de La Boca en la mañana de este sábado, cuando un hombre habría intentado robarle el arma reglamentaria a un policía que estaba de consigna y terminó muerto.
El oficial se encontraba en la intersección de las calles Olavarría y Necochea, cuando fue sorprendido por un hombre que, según se constató después, era vecino del lugar.
En medio del forcejeo, el policía alcanzó a dispararle cuatro veces al agresor, que resultó herido.
Pese a la pronta llegada del SAME, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida y confirmaron su muerte en el lugar.