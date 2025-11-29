El cuerpo de un hombre fue hallado esta tarde flotando en aguas del río, a la altura del barrio porteño de La Boca, según confirmaron las autoridades.

El cadáver del sujeto fue divisado por algunos transeúnte, cerca del casino flotante. Poco después llegaron los bomberos a la interseccción de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane, según supo la Agencia Noticias Argentinas. También participa del operativo el SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.

En tanto, Prefectura Naval informó que el hombre se habría arrojado al río, y su cuerpo fue hallado por una embarcación de esa fuerza. De todas maneras, tampoco se descarta que se haya caído accidentalmente, o bien que un tercero lo haya empujado.

Además, surgieron versiones en torno a una posible adicción al juego por parte del occiso, quien habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida después de haber perdido una importante suma de dinero en las apuestas del casino.