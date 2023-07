Una jubilada de 86 años fue atacada brutalmente por delincuentes que ingresaron a su casa en la localidad de Virrey del Pino.

Los ladrones confundieron la vivienda y le pedían un dinero que la mujer no tenía, mientras tanto la golpearon con un machete y la maniataron.

Siete delincuentes ingresaron a su casa, con el dato erróneo de que tenía el dinero de la venta de un auto. La ataron y la torturaron durante una hora mientras revolvían todo y una hora después escaparon en dos autos.

"No me merezco esta crueldad, yo vivo acá desde el siglo pasado. Me conocen todos, pasar esto a mi edad es muy duro", contó Luisa.

Luisa relató que escuchó ruidos pero no se imaginó que eran delincuentes. "No me lo esperaba. Me ataron las manos y los tobillos con una sábana y me pedían dinero que yo no tengo, soy una pobre jubilada", relató.

"Si gritaba, me tapaban la boca. Solo pensaba en mi familia", dijo la mujer. Y agregó: "Nunca había vivido algo así".