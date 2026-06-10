Berazategui quedó sacudido por una tragedia brutal: un hombre alcoholizado chocó una camioneta contra una vivienda, mató a una adolescente de 16 años e hirió a su madre.

El acusado fue identificado como Javier González, de 43 años, quien manejaba una Fiat Ducato y registró 2,4 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra varias veces superior al límite permitido.

El hecho ocurrió en la zona de calle 53 y 121, donde la camioneta impactó contra una casa. La víctima fatal fue Brisa Luisiana Vaccarini, mientras que su madre, Mónica Bustos, de 54 años, resultó herida y debió ser hospitalizada.

González quedó detenido y se negó a declarar ante la fiscal Karina Santolín. La causa fue caratulada por delitos vinculados a homicidio culposo agravado, lesiones y otros cargos derivados del episodio.

El municipio podrá hablar de prevención, pero el dato social es demoledor: una adolescente murió dentro de su casa porque un conductor alcoholizado atravesó la calle como si no existiera ningún control capaz de frenarlo.