Un violento robo se registró este lunes en Villa Santa Rita, en la Ciudad de Buenos Aires. Dos motochorros sorprendieron a un hombre que se encontraba en la puerta de un edificio y lo golpearon para sacarle la mochila.

Todo pasó minutos después de las 15, a plena luz del día, en la calle San Blas al 3000 y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el hall de ingreso. El joven intentó defenderse de los ladrones, que finalmente se fugaron con sus pertenencias.

En las imágenes obtenidas por eltrece, se observa al joven con una mochila en la espalda, usando su celular en la puerta del edificio. Parecía estar esperando ser atendido por alguien cuando fue sorprendido por dos delincuentes a bordo de una moto.

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Se detuvieron en la vereda, justo frente a otro hombre que fue testigo del hecho. A pesar de haber tenido a esa persona mucho más cerca, decidieron ir directamente sobre el joven de la mochila.

Móvil desde el barrio de Santa Rita, en el edificio en el que sucedió un robo a una mochila llena de plata. #LasMañanasConAndinoEnTVP en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/iQvxMPgSZr — TVP (@TV_Publica) April 8, 2026

Según se pudo saber, los investigadores creen que la víctima pudo haber hecho previamente una operación bancaria o sacado dinero de alguna entidad, lo que lo habría colocado en la mira de los ladrones.

El joven al alertar el robo, tiró un sobre hacia un lado y dejó la mochila en el suelo. Cuando el ladrón la agarró, se le abalanzó para evitar el robo. En ese momento empezó un forcejeo en el cual el delincuente lo golpeó repetidas veces.

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Luego, se separaron: por un lado la víctima que se apuró para recuperar su celular que se le había caído, y por el otro el ladrón que fue directo a levantar el sobre. El objetivo era claro: no quería el teléfono, quería la mochila y el sobre.

Una mujer que escuchó los gritos y alertó lo que estaba ocurriendo llamó al 911 para pedir ayuda. Esa misma persona es la que luego realizó la denuncia formal ante la Policía de la Ciudad. Hasta el momento la víctima del hecho no brindó su testimonio.