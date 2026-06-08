Un incendio fatal ocurrió este lunes por la madrugada en el barrio porteño de Palermo cuando se constató la muerte de una jubilada luego del combate de los Bomberos.

El siniestro sucedió en un edificio ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, entre Cabello y avenida Las Heras, cuando el servicio de emergencias fue alertado por un incendio en el piso 7.

Durante el operativo Bomberos desciende por la escalera hidrante a una femenina de 70 años que estaba en paro cardiorrespiratorio. Pese a que realizaron maniobras de RCP durante 30 minutos, el SAME constató su fallecimiento._

Se informó además que la víctima presentaba quemaduras de tercer grado incompatibles con la vida.

En el lugar trabajó personal de la Policía Comunal 14 llevando a cabo las pericias de científica.