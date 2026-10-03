Un joven de 25 años falleció tras ser atropellado por un automovilista que se resistió a un intento de robo en el oeste del Conurbano bonaerense. El hecho ocurrió en la intersección de Sargento Cabral al 2300 y Eduardo Costa.

La víctima del intento de asalto, un hombre de 61 años, circulaba en su rodado cuando fue interceptado por tres delincuentes armados que se desplazaban en una camioneta VW Suran gris. Al advertir la maniobra, el conductor decidió acelerar y embistió a uno de los asaltantes.

Tras el impacto, los cómplices cargaron al herido en la camioneta y se dieron a la fuga. Minutos más tarde, lo abandonaron en una vivienda situada en Cochabamba al 1800, donde reside la madre del joven. Tras un llamado al 911, efectivos del Comando Patrulla arribaron al lugar y constataron el deceso.

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En el marco de la investigación, las autoridades detuvieron a un sospechoso de 27 años, quien se desempeñaba como remisero. El individuo declaró ante los investigadores que las manchas de sangre halladas en su camioneta, utilizada para trabajar, se debían a un accidente de tránsito previo.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena del hecho, donde incautaron una pistola Bersa 22 largo y la culata de un revólver. La causa penal se encuentra a cargo del fiscal Claudio Gabriel Fornaro, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios.