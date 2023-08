La división Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó un depósito y local comercial del barrio porteño de Villa Urquiza, donde secuestró más de 120 termos y 110 mates falsificados de una reconocida marca, entre otra mercadería que puede presentar "riesgos de salud y de seguridad porque son fabricados con aceros no aptos para contacto con alimentos", informaron fuentes policiales.



"Los consumidores que adquieren productos falsificados están expuestos a potenciales riesgos de salud y de seguridad porque son fabricados con aceros no aptos para contacto con alimentos y presentan además, impurezas en su composición", sostuvo un informe de PFA que se difundió hoy.



En este sentido, se explicó que esto se debe a que el material con el que están fabricados, un tipo de acero inoxidable no apto para el contacto con alimentos, "es poco resistente a la corrosión que produce el agua caliente" por lo que estos termos y mates se encuentran prohibidos por la legislación nacional, la normativa del Mercosur y el Código Alimentario de la Argentina.

Puede interesarte



De acuerdo con un informe técnico elaborado por la jefa de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Elda Cargnel, "en los chicos el uso continuo de los termos 'truchos' puede producir déficit de atención, retardos en el lenguaje, alteraciones del crecimiento y en el coeficiente intelectual, además de problemas digestivos".



En tanto, "en los adultos, puede ocasionar hipertensión, falta de fuerza muscular, parálisis, cólico saturnino, impotencia sexual y disfunción renal", agrega el informe.



El operativo se llevó adelante tras la denuncia realizada por Parallel, distribuidor y representante oficial de la marca Stanley en la Argentina.





Como consecuencia del allanamiento, fue secuestrada mercadería falsificada, además de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y discos de memoria.



Entre los elementos que fueron secuestrados se encuentran más de 120 termos y 110 mates de diferentes colores; casi 100 bombillas y varias decenas de jarros térmicos y otros recipientes, todos con la inscripción de la reconocida marca estadounidense "Stanley".



PFA informó que los artículos Stanley originales tienen una etiqueta que contiene la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), mientras en la base de los artículos están los datos de manufactura, etiqueta de AFIP de importación y la etiqueta con los datos del importador "como impresos en el metal".