Un grave accidente de tránsito conmocionó anoche al barrio porteño de Monserrat, en el límite con Puerto Madero, dejando un saldo doloroso de dos mujeres fallecidas y otras dos personas internadas en grave estado.

El incidente, que involucró a dos vehículos y una bicicleta, se registró minutos antes de las 22:00 horas del viernes, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo. Por causas que aún son materia de investigación pericial, colisionaron una camioneta y un automóvil modelo Citroën C3. La dinámica del impacto fue tal que no solo afectó a los vehículos motorizados, sino que derivó en el atropellamiento de una ciclista que circulaba por la zona.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, detalló la cronología del operativo: "El primer llamado al 107 ingresó a las 21:53. Al llegar, nos encontramos con un impacto violento entre una camioneta y un Citroën, el cual terminó prácticamente abrazado a un árbol debido a la fuerza del choque".

Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento inmediato de una joven de 24 años, quien se encontraba atrapada dentro del automóvil siniestrado. "Lamentablemente, no se pudo hacer nada para reanimarla", confirmó Crescenti.

En el hospital: La segunda víctima fatal fue la ciclista, una mujer de 27 años. Fue trasladada de urgencia al Hospital Cosme Argerich en estado desesperante. Pese a las maniobras de reanimación avanzada practicadas en el shock room, los médicos confirmaron su deceso poco después del ingreso.qk7A6g

El operativo de rescate incluyó el traslado de otras dos personas —un hombre y una mujer— también al Hospital Argerich. Según el último reporte médico, ambos pacientes presentan politraumatismos de diversa consideración y permanecen internados bajo pronóstico reservado, luchando por su vida.

La Fiscalía de turno ha ordenado las pericias correspondientes en el lugar para determinar las responsabilidades y la mecánica exacta que desencadenó esta tragedia vial.