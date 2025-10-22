Un hombre, de 34 años, fue asesinado a cuchilladas y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a su esposa, quien lo habría agredido como saldo de una pelea familiar. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense.

Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este miércoles, se produjo en una finca situada en Santa Rosa al 2200, casi en el cruce con La Esperanza.

Trascendió que el hombre debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero. Los médicos del establecimiento sanitario operaron al paciente, aunque Rives finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito apresaron a la mujer de la víctima, de 38 años, quien aparece sindicada de haber sido la autora del asesinato.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional del Área Correccional perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.