Un hombre de 73 años recibió una brutal agresión por parte de una mujer a la que le pidió que levantara la caca del perro que había dejado en la vereda, en la calle Virrey Liniers al 1700, en el barrio porteño de Boedo. Todo quedó registrado en un video de la cámara de seguridad del barrio.

Las imágenes muestran cómo la mujer toma un palo de un contenedor de basura y lo lastimó. El hombre intentó escapar, pero recibió la golpiza tirado en el piso. La atacante rompió también su auto.

Sebastián, hijo de la víctima, habló sobre lo ocurrido: "La mujer tuvo inconveniente previo con los vecinos, no se si está mal psicológicamente. Por lo que me contó mi papá, él le pidió que levante el excremento del perro. Ella no le dio bola, él le reiteró el pedido y ella le dijo `yo no levanto la caca del perro y luego pasó lo que se ve en el video".

El hombre contó además que además de tener 73 años su padre es discapacitado, "tiene un pie cortado a la mitad, por eso no logra estabilizarse y se cae y viene la chica, no logra estabilizarse y se cae".

Contó también que hoy "está muy dolorido. Le hicieron ocho puntos en la cabeza, tienen dolor de clavícula, de costilla, la rodilla inflamada y los brazos golpeados" y agradeció que hoy pueda contarlo.

La agresora quedó imputada por las lesiones que provocó. De acuerdo a las versiones testimoniales, tiene antecedentes de problemas de convivencia con los vecinos.