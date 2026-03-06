Un suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.) apareció muerto, con un balazo en la cabeza, en la vivienda en la que habitaba, en un suceso que investigan los funcionarios de la Justicia y que se registró en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que la víctima era un joven, de 24 años.

Según agregaron los informantes, el hecho, que se descubrió el martes, pero que se conoció este viernes, se produjo en una finca situada en el cruce de la avenida Teniente General Juan Domingo Perón y La Viudita.

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) arribaron al lugar al ser alertados por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, que hacía referencia a un individuo fallecido en dicho inmueble.

Al llegar al domicilio, los efectivos policiales hallaron el cadáver del muchacho, tendido en una cama; en tanto que dialogaron con otro gendarme, quien les expresó que se apersonó en la vivienda de su compañero, porque la víctima no había concurrido a desarrollar sus tareas.

Puede interesarte

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cráneo; a la vez que incautaron la pistola reglamentaria nueve milímetros del sujeto.

Miembros de la comisaría 3ª Centro del distrito se encargan de investigar lo acontecido. En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Averiguación de causales muerte".