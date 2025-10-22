Un joven, de 26 años, fue asesinado al ser agredido a balazos por un presunto ladrón, en un confuso suceso registrado el martes en el oeste del conurbano bonaerense. El supuesto delincuente resultó herido de un disparo, al forcejear con la víctima fatal.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el fallecido en el ilícito fue identificado, en forma oficial, como Osvaldo Ramírez Sivipaucar, de nacionalidad peruana.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el muchacho y su esposa, de 29 años y también nacida en Perú, se dirigían a pie a su finca, situada en Martín Fierro al 400.

Trascendió que, al arribar al cruce de Libertad y Martín Fierro, la pareja fue interceptada por un individuo, de 42 años y también peruano, quien presuntamente habría pretendido asaltarlos.